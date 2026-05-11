Proseguono le audizioni del Pubblico Ministero di Milano, Maurizio Ascione, sul sistema di designazioni arbitrali e sulla gestione della sala VAR di Lissone. Oggi, lunedì 11 maggio, è stato il turno dell'avvocato Giancarlo Viglione, responsabile dell’Ufficio legislativo della FIGC, non indagato, che è stato sentito in qualità di testimone per circa due ore e mezza.

Stando a quanto si legge sul sito di Sky Sport, gi inquirenti stanno cercando di ricostruire il quadro normativo e i protocolli relativi alla gestione della sala VAR, luogo nel quale sarebbero, secondo l'accusa, andate in scena le cosiddette 'bussate' da parte di Gianluca Rocchi, designatore autosospeso accusato di frode sportiva in concorso. Fonti della Procura di Milano - spiega sempre Sky - confermano che domani, martedì 12 maggio, si svolgeranno altre audizioni ma che non riguarderanno dirigenti di società di Serie A.