Mentre molte altre squadre di Serie C sono ancora impegnate nei playoff promozione, qualcuna invece nei playout retrocessione, l'Inter U23 di Stefano Vecchi continua a giocare partite amichevoli per non perdere il ritmo prima del rompete le righe. L'ultima si è disputata ieri pomeriggio a Veronello, contro il Catania, dove gli etnei si stanno preparando al loro ingresso ai playoff il 17 maggio. Partita a porte chiuse, come del resto è blindato anche il ritiro della squadra di Mimmo Toscano, che ha interpretato l'impegno nel modo giusto vincendo per 4-1.

Il Catania ha indirizzato subito la sfida chiudendo il primo tempo avanti di due reti grazie ai gol realizzati da Mario Ierardi al 12’ e da Emmanuele Cicerelli al 22’. Non ancora soddisfatti, i rossazzurriNella ripresa i rossazzurri hanno continuato a spingere trovando il terzo gol con Francesco Forte (52') e il quarto con Alex Rolfini (75'). La rete della bandiera per i giovani nerazzurri porta la firma di Matteo Spinaccè al 91', magra consolazione per i raagazzi di Vecchi che evidentemente ormai hanno quasi del tutto staccato la spina dopo il mancato accesso ai playoff a lungo alla portata di mano per tutto il campionato.

Nuone notizie invece per gli etnei che hanno provato diverse soluzioni tattiche e dato spazio a molti giocatori che potranno essere utili nel prosieguo della stagione.

