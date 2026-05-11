Fonti della Lega Pro hanno fatto sapere all'ANSA che prima di scegliere il loro candidato alla presidenza della FIGC aspettano di leggere i programmi. Una presa di posizione diversa rispetto a quella assunta dalla Lega Serie A, dall'Assocalciatori e dall'Assoallenatori, tutti schierate per Giovanni Malagò come erede del dimissionario Gabriele Gravina.

La scadenza delle candidature, per la cronaca, è fissata per la giornata di mercoledì. In lizza, in vista dell'assemblea elettiva del 22 giugno, c'è anche Giancarlo Abete, oltre al sopracitato ex presidente del CONI. 

Sezione: News / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 19:43
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.