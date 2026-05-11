Lo 0-3 di sabato scorso è stato una botta psicologica per la Lazio, che non si aspettava di subire così tanto al cospetto di un'Inter già campione d'Italia e probabilmente con la testa alla finale di Coppa Italia del 13 maggio. Invece le scelte dei due allenatori, che hanno puntato su un turn over discreto, hanno dato ragione a Cristian Chivu e alla voglia dei nerazzurri di non lasciare nulla dentro al piatto. In casa biancoceleste però c'è una motivo per consolarsi: all'Olimpico mercoledì ci sarà una Lazio diversa, perché Maurizio Sarri, evidenzia Il Messaggero, proporrà alcune pedine che ha tenuto a riposo e che finora hanno saputo fare la differenza. In particolare, nell'undici titolare figureranno Kenneth Taylor a centrocampo e Nuno Tavares sulla corsia mancina, entrambi lasciati fuori in campionato sabato scorso per gestire le energie. Due giocatori che nelle ultime settimane hanno saputo trascinare la squadra biancoceleste.

Non solo: contro l'Inter in finale di Coppa Italia si rivedrà Mattia Zaccagni, per creare con Tavares una fascia sinistra super offensiva, una volta smaltita la botta al piede destro. L'esterno aveva dato segnali importanti già nella rimonta di Cremona, dopo il calvario di infortuni, e ora vuole ritrovare gli assist e il gol in un appuntamento decisivo.