Il Questore di Roma, Roberto Massucci, è intervenuto durante la Race for the Cure al Circo Massimo, soffermandosi sull’eventualità della programmazione di Roma-Lazio, ancora senza una data ufficiale.

Massucci ha spiegato come la gestione dell’ordine pubblico nella Capitale resti sempre complessa, suggerendo però una soluzione di buon senso: “Siamo attrezzati per gestire qualsiasi situazione, anche eventi concomitanti complessi, ma sarebbe opportuno evitare che il derby si giochi nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, diventati ormai un appuntamento di livello mondiale”.

La partita della 37ª giornata non ha ancora un orario definitivo, anche se l’ipotesi iniziale resta quella della domenica alle 15. In alternativa si valuta uno spostamento alle 12.30 o addirittura al lunedì, proprio per ragioni organizzative e di sicurezza.

Il Questore ha poi aggiunto un’osservazione più generale sulla città e sulle sue dinamiche: “Roma è una città sempre uguale a se stessa. L’anno scorso abbiamo gestito una delle stagioni più complicate degli ultimi trent’anni, e anche quest’anno si presentano nuove sfide. Le piazze sono sempre molto sensibili a ciò che accade a livello nazionale e internazionale, quindi il nostro lavoro sull’ordine pubblico resta costantemente impegnativo”.