La partita tra Lazio e Inter in campionato ha lasciato un po' di amaro in bocca a Maurizio Sarri per le modalità con cui la sua squadra ha affrontato l'impegno. Secondo Tuttosport, il tecnico non si aspettava un atteggiamento così arrendevole, quello che ha poi permesso ai nerazzurri di dominare e vincere 3-0, facendo il bello e il cattivo tempo soprattutto nei primi 45'.

Ai capitolini servirà la partita dell'anno, ma il primo incrocio coi nerazzurri è stato dannoso. Oggi il tecnico ritroverà la squadra a Formello. C'è ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere, anche per gli interrrogativi fisici sulle condizioni di Zaccagli e Cataldi. Ottimismo per il primo e pochissime chances per il secondo, che potrebbe andare in panchina. Certo del posto in campo Rovella dopo un'ora giocata sabato scorso. Davanti, se dovesse farcela Zaccagni, con lui ci sarebbero Isaksen e Noslin, favorito come punta centrale, tra i pochi a provarci nel confronto di campionato.