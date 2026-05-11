È un Lele Adani che bastona pesantemente il Milan, quello che ieri sera, nel corso de 'La Domenica Sportiva', ha commentato l'ennesimo tonfo della squadra di Massimiliano Allegri precipitata a -18 dall'Inter dopo il ko contro l'Atalanta. Durissima la reprimenda dell'ex difensore di Inter e Fiorentina: "Stiamo commentando settimanalmente una squadra che, lo dico forte, dovrebbe scucirsi lo stemma dalla maglia. Perché pesa, quello stemma pesa nei risultati e nella forma. Perché il Milan ha incantato il mondo intero e andava a farsi rispettare in giro per il mondo, anche quando andava a giocarsi la Coppa Intercontinentale. Questa squadra ha meno attributi di chi lotta per salvarsi". 

Sezione: News / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 13:37
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.