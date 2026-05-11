È un Lele Adani che bastona pesantemente il Milan, quello che ieri sera, nel corso de 'La Domenica Sportiva', ha commentato l'ennesimo tonfo della squadra di Massimiliano Allegri precipitata a -18 dall'Inter dopo il ko contro l'Atalanta. Durissima la reprimenda dell'ex difensore di Inter e Fiorentina: "Stiamo commentando settimanalmente una squadra che, lo dico forte, dovrebbe scucirsi lo stemma dalla maglia. Perché pesa, quello stemma pesa nei risultati e nella forma. Perché il Milan ha incantato il mondo intero e andava a farsi rispettare in giro per il mondo, anche quando andava a giocarsi la Coppa Intercontinentale. Questa squadra ha meno attributi di chi lotta per salvarsi".