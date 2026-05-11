A tutto Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro parla insieme a Marcus Thuram in un'intervista doppia che rientra nello speciale di Sky Sport dedicato al ventunesimo Scudetto dell'Inter. Tra domande serie e altre più curiose, i due raccontano tante cose della stagione, delle ambizioni future e anche della loro simbiosi in campo e fuori.
Chi si sveglia prima?
"Io"
Chi tira più forte?
"Io".
Chi è più veloce?
"Marcus".
Chi prende più multe per i ritardi?
"Lui".
Chi è più forte di testa?
"Io".
Chi si veste più alla moda?
Qui è Thuram che interviene: "Quando sono arrivato vestiva strano, ora è migliorato tantissimo".
Chi guida meglio?
"Io". Thuram precisa: "Ho la patente ma non guido".
Chi mangia più sano?
"Io".
Chi vince il Mondiale?
"Io".
Quando avete cominciato a sentire profumo di Scudetto?
"Se devo dire un momento, credo dopo l'ultima sosta. È stato un momento chiave anche per noi come gruppo, sentivamo di essere un po' in difficoltà. Lì ci siamo detti tante cose dure ma che ci sono servite tanto e che in queste ultime partite ci hanno fatto fare un passo in avanti molto importante come gruppo. C'è gente che ha tirato fuori tanto di quello che non riusciva a fare, questo mi dà tanta soddisfazione e tanto orgoglio di giocare con loro. Tanti ragazzi hanno sofferto con le loro Nazionali, abbiamo dato un segnale importante a noi stessi come gruppo al campionato che fin lì era molto equilibrato".
Qual è la cosa che vi lega di più?
"Siamo molto diversi come personalità e questo ci fa andare tanto d'accordo. Poi lui è felice, scherza tanto, nei momenti di adrenalina riesce ad equilibrare le cose. Poi come giocatore lo vediamo tutti i giorni, ma la forza del gruppo fa chiudere il cerchio per arrivare ai traguardi. In campo diamo sempre il massimo, ognuno ha le sue caratteristiche quindi cerchiamo di dividere il lavoro. Parliamo spesso anche per messaggio, lo ringrazio perché dal giorno che è arrivato parla una lingua che capisco e questo mi ha aiutato. Poi si comporta così con tutti, a volte tiene i ragazzi sempre belli contenti".
Lo Scudetto chiude la ferita dell'anno scorso?
"Penso di sì. Dico sempre che le sconfitte sono parte di una carriera, di un periodo. A volte ti lasciano più di una vittoria, penso che siamo cresciuti molto come squadra con un mister che ci ha aiutato molto. Questa vittoria chiude quello che abbiamo sofferto".
Come avete superato le tensioni estive?
"Siamo uomini, siamo dentro lo spogliatoio da tanto tempo. Sentivo di dire quelle cose in quel momento, ma oggi è il passato. Con Hakan Calhanoglu e gli altri ho un rapporto da 100 punti, il gruppo è la cosa più importante. Quando si dicono certe cose è importante per arrivare ai traguardi. Sono contento che siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo molto importante".
Quanto sarebbe bello vincere il Doblete?
"Ha un significato molto importante perché manca da tanto tempo. Vogliamo che la Coppa ritorni a casa anche per finire la stagione nella maniera che abbiamo sognato in quest'ultimo periodo, trovando difficoltà insieme dalle quali però siamo sempre usciti. Abbiamo la possibilità di prendere il secondo trofeo, sarà difficile ma cercheremo di portarlo a casa con tutte le nostre forze".
Sarà l'Inter il tuo unico club europeo?
"Sono molto felice qui, per tutto quello che ho creato con tanto sacrificio e lavoro. Insieme alla mia famiglia ho creato la mia seconda casa qui. Ho un contratto molto lungo, penso solo all'Inter, la mia famiglia è felicissima qui a Milano e non ho motivi per pensare ad altre parti. Penso solo ad alzare trofei qui e a fare gol".
A chi dedicate questo Scudetto?
"Come dico sempre, lo dedico alla mia famiglia. Dal giorno uno che ho deciso di fare il calciatore mi è sempre stata dietro e mi sostiene ogni giorno. Poi ai miei figli che mi hanno cambiato la vita. Quando le cose vanno bene è facile, quando le cose vanno meno bene la famiglia è sempre dietro".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 17:11 Lazio, ampia copertura 'tecnologica' per la finale di Coppa Italia
- 16:57 Il legale della FIGC Viglione oggi in procura: teste non indagato
- 16:42 De Siervo: "Inter prima con 30 gol in più, vuol dire che i club di vertice..."
- 16:28 Argentina, la lista dei pre-convocati per il Mondiale: Lautaro ovviamente c'è
- 16:14 GdS - Stop Thuram a fine allenamento. Contrattura la prima ipotesi
- 15:59 Verona, parla il pres. di Presidio: "La Serie B fa male, ma il club è più forte"
- 15:48 Allarme Chivu: infortunio per Thuram. Quasi certo il forfait per la finale
- 15:33 Thuram: "Vogliamo la Champions ma non è un'ossessione. In campo anche per Chivu"
- 15:20 Lautaro: "Lo Scudetto chiude la ferita dello scorso anno. Adesso vogliamo il Doblete"
- 15:18 Bergomi: "Cambiare dal 3-5-2 è difficile. Inter, questo il primo acquisto"
- 15:03 INTERISTA, ti RENDI CONTO di cosa stai VIVENDO? Una BUONA e due BRUTTE NOTIZIE verso LAZIO-INTER
- 14:49 Atalanta, Hien: "Finale Coppa Italia? Per forza faremo il tifo per l'Inter"
- 14:34 Coppa Italia, Ressentia firma le sculture con le maglie di Lazio e Inter
- 14:20 Collovati: "Inter favorita, ma Sarri può fare la differenza"
- 14:05 Sky - Finale Coppa senza Calhanoglu. Ma il turco volerà lo stesso a Roma
- 13:51 Coppa Italia, Inter avanti in lavagna. Consistente la quota per i rigori
- 13:37 Adani stronca il Milan: "La squadra deve scucirsi lo stemma dalla maglia"
- 13:24 Con Bazr i tifosi potranno portare a casa un pezzo di finale di Coppa Italia
- 13:20 Lautaro: "Voglio continuare ad alzare trofei". Thuram: "L'Inter è speciale"
- 13:09 CdS - Inter, centrocampo di goleador: sfiora il 30% del totale
- 12:55 Coppa Italia, sarà Guida a dirigere la finale Lazio-Inter. Mazzoleni al VAR
- 12:41 Larissa Iapichino 'atterra' ad Appiano Gentile per tuffarsi nel mondo Inter
- 12:26 Sarà Nek a introdurre con la sua voce la finale di Coppa Italia
- 12:12 Eroico Joao Mario, col suo gol regala il titolo all'AEK: "Vittoria speciale"
- 12:00 videoRIVOLUZIONE INTER: via in TANTI, sarà MERCATO ampio. Ma BASTA con la BUFALA sul 3-5-2!
- 11:57 Romano fa scoppiare la bolla Ruben Dias: "Per il City è una colonna"
- 11:43 Sarri pronto a giocarsi tre pedine 'nuove' in finale di Coppa Italia
- 11:29 Lazio-Inter, Tevere e Curva Nord esaurite: grande sostegno ai biancocelesti
- 11:16 Cesari: "Romagnoli su Bonny? Due fattori per il rosso"
- 11:02 CdS - Diouf mai da esterno prima dell'Inter: Chivu orgoglioso perché...
- 10:48 Corsera - Martinez, la finale vale tanto: file Vicario ancora aperto, ma...
- 10:34 Sorrentino: "Darei fiducia a Martinez, può essere il portiere titolare"
- 10:19 Ieri al Tardini un osservatore dell'Inter: occhi su Manu Koné
- 10:06 Salcedo: "Quando arrivai all'Inter non avevo consapevolezza"
- 09:52 Qui Lazio - Ottimismo per Zaccagni, non per Cataldi. Punta centrale: c'è un favorito
- 09:38 Marco Simone: "Beccalossi persona di grande amore, tra le ultime bandiere"
- 09:24 Di Canio azzarda: "L'Inter cerca un difensore? Occhio a Ruben Dias"
- 09:10 Bergomi: "Non credo ad un cambio tattico, l'Inter resterà con la difesa a 3"
- 08:56 GdS - Pavard torna all'Inter per ripartire: niente ritiro, si cercano offerte
- 08:42 GdS - Martinez si gioca Coppa e conferma: Vicario in stand-by
- 08:28 TS - L'Inter risparmia per i sogni Koné e Paz. Diouf vice-Dumfries: Luis Henrique partirà
- 08:14 GdS - Bastoni-Barça, gli addii, Chivu: ecco cosa accadrà dopo la Coppa
- 08:00 GdS - Lazio-Inter, un solo dubbio e sette conferme per Chivu
- 00:30 Sky - L'Inter si rifà il look. Solo un giocatore in scadenza può rinnovare
- 00:00 "Ne manca uno"
- 23:55 Atalanta, Palladino: "Il nostro tifo mercoledì penderà un po' per l'Inter"
- 23:45 Carbone ritrova Pinotti: "Ora lavoriamo per arrivare fino in fondo"
- 23:30 Champions League 2026-2027, in 16 già sicure di fare compagnia all'Inter
- 23:15 Jordi Alba incorona Dimarco: "Mi piace moltissimo, è forte. Ci somigliamo"
- 23:10 Adani: "Nell'Inter c'è l'idea ma anche il piacere. E un popolo intero gode"
- 23:05 Una settimana fa l'Inter diventava Campione d'Italia: rivivi la notte di festa
- 22:50 Contestato e smarrito, il Milan tira fuori tardi l'orgoglio: l'Atalanta vince 3-2
- 22:35 Report Bank of America - Entro il 2031 il primo acquisto da 1 mld di dollari
- 22:20 Pancaro: "Inter favorita, ma penso che la Lazio abbia più da perdere"
- 22:05 Conto alla rovescia per Lazio-Inter, resi noti i provvedimenti per la viabilità
- 21:50 Caso VAR durante Brugge-Sint Truiden: protagonista Stankovic Jr.
- 21:35 Il 10 maggio 2014 San Siro in piedi: Javier Zanetti lascia il calcio
- 21:20 Parma, Keita: "Mercato? Sono felice qui, poi vedremo l'anno prossimo"
- 21:05 Robustellini: "Sul primo gol ho visto spazio e ho calciato: è venuto bello"
- 20:50 Verona, Sammarco: "Orban ormai è out. Spero che Bowie rimanga"
- 20:35 Trevisani: "Finale Coppa Italia, l'impresa Lazio scenario non impossibile"
- 20:20 Mosconi sulle nuvole: "Giorno fantastico. È un punto di partenza"
- 20:04 Finale rovente a Parma: rimonta pazza della Roma, decisivo Malen al 100'
- 19:45 De Rossi e le panchine in bilico: "A parte Chivu, nessuno è al sicuro"
- 19:30 Show tra Juve e Inter Women, Piovani: "Che partita, mi sono divertito"
- 19:15 Ballotta: "Chivu è giovane ma ha già dimostrato il suo valore. E ora..."
- 19:00 Como, Fabregas: "Non siamo l'Inter o la Juve, vogliamo goderci il momento"
- 18:45 Icardi si toglie qualche sassolino: "Dicevano che ero finito, i numeri parlano"
- 18:30 Frattesi e l’Inter sono d’accordo: in estate sarà separazione
- 18:15 Venezia, la gioia di Stankovic: "Una storia che porteremo per sempre nel cuore"