Quale può essere il passo in avanti dell'Inter? 'Sky Calcio Club' immagina un'Inter con una difesa a quattro e Beppe Bergomi interviene dicendo immediatamente la sua sottolineando come le mosse di mercato della società possano essere influenzate anche dal budget che verrà messo a disposizione.

"Se vuoi rivoluzionare una squadra - dice lo Zio -, l'aspetto economico è importante. Questa squadra con certi giocatori è difficile che si discosti molto da quello che ha. Per me giocherà ancora con la difesa a tre, puoi sostituire Denzel Dumfries ma solo se hai la forza di prendere uno come Marco Palestra".