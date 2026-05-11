La partita di mercoledì contro la Lazio sarà antipasto di un finale di mese in cui cominceranno le manovre per definire la nuova Inter. C'è una rosa da rinfrescare, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Sono ben cinque i giocatori in scadenza: Sommer, De Vrij, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan.

Di questi solo l'olandese ha possibilità di restare attraverso un rinnovo e ci saranno anche altri giocatori a rischio taglio. La situazione di cui si è parlato di più negli ultimi mesi è certamente quella di Alessandro Bastoni, che già in settimana (secondo la rosea) sarà avvicinato nuovamente dal Barcellona. Il club aspetta la finale, a cui assisteranno anche i delegati della proprietà, poi verrà delineato il budget disponibile per la campagna acquisti-cessioni e verranno avviate le riunioni di fine stagione con l'intento di migliorare la squadra.

Verrà ovviamente coinvolto Chivu, innanzitutto per fargli firmare il rinnovo di contratto fino al 2028. Ci sarà un certo andirivieni, con l'obiettivo anche di tornare a competere in Champions League, dove quest'anno si è usciti presto di scena.