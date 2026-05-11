Ospite sulle frequenze di TMW Radio, Filippo Galli ha provato a entrare nelle pieghe della crisi profonda del Milan che, secondo l'ex difensore rossonero, potrebbe avere una genesi: "Quando le cose non vanno bene, non c'è un unico colpevole - la sua premessa -. Sono tutti colpevoli: dalla proprietà alla dirigenza, fino all'allenatore e ai giocatori. Credo che sia successo qualcosa quando il Milan ha capito che non avrebbe più potuto competere per lo scudetto. Qualche tifoso, me compreso, ha pensato che si potesse vincere il campionato non appena l'Inter ha avuto una piccola crisi. Poi, invece, la squadra di Chivu è tornata a fare punti, mentre il Milan ha rallentato e si è spento qualcosa. E' successo qualcosa di inspiegabile. I segnali c'erano stati gia prima, spesso ha vinto senza grandi prestazioni, puntando sui punti di forza di Allegri. Ora è una situazione davvero difficile maè ancora tutto nelle mani del Milan. Poi si vedà, perché bisognerà fare qualcosa. Il Milan deve vincerle entrambe o rischia di rimanere fuori".