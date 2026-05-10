Davide Frattesi è sempre più vicino a lasciare l'Inter nella sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista classe '99 è destinato a separarsi dal nerazzurro. Dopo esser già stato vicino alla cessione a gennaio, destinazione Nottingham, in estate sarà addio. Quello tra l'Inter e Frattesi è stato un rapporto vissuto tra alti e bassi. Si valuteranno offerte tra la Serie A e le formazioni straniere. Sarà un nome caldo per la sessione estiva.

È rimasto ben impresso negli occhi dei tifosi il suo grande atteggiamento battagliero nelle due fasi di gioco. Come dimenticare, poi, la rete messa a segno nei tempi supplementari contro il Barcellona. Ora è il momento, per lui, di guardare altrove. Nuova avventura alle porte e chissà che la sua carriera non possa proseguire proprio in Italia. Negli scorsi mesi sono stati tanti gli accostamenti, dal Napoli alla Juve. Presto ne capiremo di più.