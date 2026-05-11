Come annunciato alla vigilia, sarà Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, l'arbitro chiamato a dirigere la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì sera all'Olimpico. Guida avrà l'assistenza di Alassio e Baccini, Con Luca Zufferli nelle vesti di quarto uomo.

Per la sala VAR chiamato l'esperto Paolo Mazzoleni, che avrà due assistenti come di consueto: si tratta di Aleandro Di Paolo e Fabiano Preti.