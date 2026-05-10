Dopo le pesanti accuse mosse da Keinan Davis al termine di Cagliari-Udinese 0-2, è arrivata anche la versione di Alberto Dossena. Ma Kamara, giocatore dell'Udinese, lancia un appello alla Lega Serie A, chiedendo di fare luce su quanto accaduto. Di seguito le sue parole: "Abbiamo più o meno 20 camere in campo quindi Serie A chiarite veloce cos'è successo oggi durante la nostra partita contro il Cagliari per favore".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 18:00
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione