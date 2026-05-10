Brutte notizie per il Milan a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta: Christian Pulisic non sarà a disposizione a causa di un problema fisico. Secondo quanto riportato, l’attaccante statunitense ha accusato un fastidio nella zona del gluteo e non verrà rischiato per la partita di San Siro. Una perdita importante per Massimiliano Allegri, che contava sulla sua presenza per una gara decisiva in ottica classifica.

L’assenza di Pulisic modifica anche le scelte offensive: inizialmente Leao e Nkunku erano destinati alla panchina, ma con il forfait dell’ex Chelsea sarà soltanto Christopher Nkunku a partire fuori, mentre Rafael Leão farà coppia con Santiago Giménez nel reparto avanzato. Il Milan punta a chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League, ma dovrà anche sperare in una serie di incastri favorevoli dagli altri campi.

Sul piano statistico, Pulisic vanta una carriera importante tra club e nazionale: ha collezionato presenze con Chelsea, Borussia Dortmund e ora Milan, oltre a essere un punto fermo della nazionale statunitense. Il suo contratto con i rossoneri è valido fino al 30 giugno 2027.