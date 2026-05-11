Due sono i precedenti stagionali di Marco Guida, arbitro di Torre Annunziata designato per la finale di Coppa Italia di mercoledì tra Lazio e Inter, con i nerazzurri, entrambi risoltisi con delle vittorie: il 2-0 a Pisa del 30 novembre e il 3-1 al Bologna del 4 gennaio. Sono 33 i precedenti di Guida con l'Inter che ha un bottino di 17 vittorie, 10 pareggi e sei sconfitte.