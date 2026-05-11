Due sono i precedenti stagionali di Marco Guida, arbitro di Torre Annunziata designato per la finale di Coppa Italia di mercoledì tra Lazio e Inter, con i nerazzurri, entrambi risoltisi con delle vittorie: il 2-0 a Pisa del 30 novembre e il 3-1 al Bologna del 4 gennaio. Sono 33 i precedenti di Guida con l'Inter che ha un bottino di 17 vittorie, 10 pareggi e sei sconfitte. 

Sezione: News / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 18:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.