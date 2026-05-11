Paolo Di Canio approva l'ipotetica Inter col 4-3-1-2 dipinta da 'Sky Calcio Club' per la prossima stagione: "Denzel Dumfries può già agire a quattro, ha la capacità di partire e arrivare; con un altro difensore adeguato e un regista, più un'altra punta, un'Inter così vince per altri tre anni con questo campionato. Senza dimenticare che col sistema a tre è andata due volte in finale Champions".

Di Canio poi lancia quanche indizio sul possibile mercato: "C'è un giocatore in scadenza sul mercato, un duro, conosciuto bene da Manuel Akanji. Non è Nathan Aké ma è Ruben Dias". Va però specificato che il portoghese ha firmato la scorsa estate un'estensione di contratto fino al 2029...

In pole position per la porta c'è Gugliemo Vicario, che ormai è in rotta col Tottenham: "In Inghilterra ha avuto problemi nelle uscite, un po' come tutti. Però tra i pali è bravo".