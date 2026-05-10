Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, arriva ai microfoni di Sky Sport congratulandosi coi suoi ragazzi per la vittoria contro il Milan, arrivata dopo 70 minuti giocati ad altissimo livello. Vittoria che lascia aperto uno spiraglio per l'Europa, che però dipende anche dalla vittoria dell'Inter in Coppa Italia: "Era una partita importante per noi e abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e competitiva. Voglio ringraziare i miei ragazzi perché oggi hanno dimostrato di essere dei grandi uomini oltre che dei grandi calciatori, meritano queste soddisfazioni. Abbiamo blindato la settima posizione, ovviamente mercoledì il nostro tifo penderà dalla parte nerazzurra ma il nostro percorso tra campionato, Champions e Coppa Italia non lo toglie nessuno. Merito dei miei ragazzi".

Palladino rivendica con orgoglio il risultato ottenuto: "La società pensava in primis a raggiungere la salvezza quando sono arrivato, poi mi hanno chiesto di arrivare più in alto possibile; credo che arrivare settimi e blindare questa posizione non era facile. Potevamo fare di più ovviamente, lo volevo anche io; il sogno era arrivare in Champions ma davanti sono andati forte e abbiamo perso qualche punto con le squadre di medio-bassa classifica, specie all'inizio. Io però ho dato tutto, non ho nessun rammarico. Se penso di meritarmi la riconferma? Sì, ma deciderà la società", conclude diretto.