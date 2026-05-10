Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha voluto tenere i suoi sul pezzo parlando anche dell'Inter: Vogliamo chiudere bene e trovare le motivazioni che ti possono far giocare bene queste partite. Avete visto l'Inter che nonostante abbia vinto lo scudetto ha ancora la spina attaccata e deve essere così anche per noi. A nessuno piace fare brutte figure e dobbiamo onorare al meglio ogni partita".

Ancora Italiano: "Mi era stato chiesto se la gara con il Napoli fosse decisiva, ma 9 punti sono ancora un'infinità. Domani non sarà una partita vera, ma qualcosa di più. Abbiamo pensato solo alla preparazione a questa partita e la concentrazione è massima".