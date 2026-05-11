Non solo Calhanoglu, anche Marcus Thuram ora rischia di saltare la finale di Coppa Italia dopo un problema accusato oggi in allenamento. Decisive le prossime 24 ore per valutare un suo possibile impiego contro la Lazio. 

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI), Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.