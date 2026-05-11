Ieri pomeriggio,, con un finale thrilling, la Roma è fatto un balzo dall'inferno al paradiso vincendo a Parma per 3-2 e mantenendo vive più che mai le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, a maggior ragione dopo il dopo del Milan qualche ora dopo a San Siro contro l'Atalanta. Contro i gialloblu al 93' minuti la squadra di Gian Piero Gasperini era sotto 2-1 e con le reti di Devyne Rensch e il rigore di Donyell Malen è riuscita incredibilmente a ribaltarla.

Nel finale rocambolesco in campo non c'era Manu Koné, uscito al minuto 75' per far posto a Lorenzo Venturino, quando sull'1-1 Gasp ha provato ad aggiungere opzioni offensive davanti. Prestazione più che sufficiente per il francese, che finché è rimasto in campo è stato tenuto d'occhio da un osservatore dell'Inter presente ieri al Tardini. Non è un mistero che Koné sia un obiettivo nerazzurro per la prossima estate, così come lo era stato la scorsa quando per un paio di giorni il suo trasferimento a Milano è sembrato fattibile.

Adesso, entro il 30 giugno, il club giallorosso a prescindere dall'esito di questo campionato dovrà realizzare circa 80 milioni di euro in plusvalenze per soddisfare il settlement agreement stipulato con la UEFA e una cessione pesante è in programma. L'Inter ovviamente conta che questa riguardi proprio l'ex Borussia Moenchengladbach, in modo da regalare a Cristian Chivu un centrocampista con determinate caratteristiche.