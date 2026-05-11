La finale di Coppa Italia si avvicina a grandi passi e Dario Marcolin, intercettato dai colleghi de LaLazioSiamoNoi, si è soffermato sulla prospettiva nerazzurra, analizzando cambiamenti e punti di continuità dalla gestione Inzaghi a quella di Chivu. Di seguito le sue parole: "Chivu ha cavalcato l'onda di Inzaghi, aggiungendo la pressione alta, la verticalizzazione più immediata e delle rotazioni tra centrocampo e attacco. Ha mantenuto l'ossatura aggiungendo qualcosa delle sue idee. Sfruttano tanto i quinti. Dimarco e Dumfries partono dagli esterni, ma diventano due ali alte. La bravura dell'Inter è che attacca con sei uomini: i due interni di centrocampo, i due esterni e i due quinti. In Italia non sono tante le squadre che lo fanno".