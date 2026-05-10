Giorgia Rossi, giornalista sportiva di DAZN, si racconta tra privato e professionale nella lunga chiacchierata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Si è parlato anche di Inter e di interviste, compresa quella 'spoilerata' che avrà come protagonista principale il presidente nerazzurro Beppe Marotta.

Se potesse scegliere un ospite per il suo nuovo format su Dazn, Giorgia’s Secret, chi vorrebbe tra Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar?

"Neymar perché credo che abbia tanto da raccontare, tante zone d’ombra da svelare".

Tra gli allenatori?

"Mourinho. È il primo che mi viene in mente. José, se vuoi io sono qui".

E tra i grandi del passato?

"Roberto Baggio. E sicuramente mi sarebbe piaciuto Maradona".

Ci anticipi qualcosa sulle prossime puntate.

"A fine stagione uscirà un’intervista a Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter rivivrà tutto il suo percorso nel calcio e si proietterà verso il futuro perché l’Inter non finisce qua, anzi rilancia".

Lo scudetto nerazzurro è meritato?

"Per me sì. È stata la squadra capace di restare costante in un campionato in cui le concorrenti non sono state all’altezza. Grande merito a Cristian Chivu per il lavoro mentale e tattico".

Le sue favorite nella volata per la Champions?

"Milan e Juve perché sono davanti".

La partita più bella dell’anno?

"Juventus-Inter 4-3".

Il giocatore che l’ha divertita di più?

"Federico Dimarco".