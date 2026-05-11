Andy Diouf potrebbe riuscire a ritagliarsi uno spazio importante nell'Inter, ma potrà farlo cambiando il suo ruolo rispetto a quando ha messo piede nel club nerazzurro. Come riporta il Corriere dello Sport, il francese è stato utilizzato da Chivu come esterno di centrocampo, più che come centrale. Il tecnico è convinto di poter beneficiare maggiormente delle qualità del ragazzo da laterale ed è un'intuizione di cui lo stesso Chivu va fiero, pur sapendo di dover lavorare col ragazzo sulla trasformazione a livello tattico: non aveva mai giocato in quelle zolle prima di arrivare in Italia.

La prova fornita contro la Lazio ha consolidato il pensiero di Chivu. L'allenatore, si legge, ha trovato il giocatore che può sparigliare le carte nelle partite più chiuse, contro difese arroccate. E può aiutare ad assecondare una determinata idea di calcio senza compromettere gli equilibri di squadra, come potrebbe invece succedere se impiegato centralmente.

Sbocciare definitivamente nella nuova posizione darebbe una mano anche alla dirigenza, che a quel punto avrebbe già in casa un'alternativa a Dumfries sulla fascia destra e potrebbe più facilmente avallare la cessione di Luis Henrique, che durante l'inverno era stato cercato dal Bournemouth e che potrebbe consentire di mettere un gruzzolo importante in cassa per poi reinvestire in altre parti dell'organico.