Sembrava ormai destinato alla cessione, invece Josep Martinez si sta giocando la possibile conferma all'Inter con delle concrete chance di poter restare al suo posto. L'estremo difensore nerazzurro, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha dimostrato di poter valere i pali del grande club. Si è rimesso in carreggiata dopo qualche atteggiamento non troppo professionale (si parla di qualche ritardo di troppo agli allenamenti) e quando ha avuto l'occasione l'ha sempre sfruttata bene.

Ha già messo nella personale bacheca uno Scudetto, ma mercoledì in finale di Coppa Italia ha la possibilità di vincere un trofeo giocando da titolare, cosa che ha sempre fatto nei turni precedenti e che salvo clamorose sorprese farà anche nella gara coi biancocelesti.

Sullo sfondo il dossier Vicario, su cui dirigenti e area tecnica (compreso lo staff dei portieri) sembravano concordi, tanto da trovare un'intesa col giocatore per il contratto, ma che ora sembra congelato anche perché la stretta di mano col Tottenham va ancora trovata e gli inglesi hanno altre priorità, dovendo tuttora centrare la salvezza in Premier League.

In ogni caso Martinez ha fatto sapere che non rimarrebbe ancora per fare il secondo a un eventuale successore di Sommer, il che significherebbe (in caso di mancata conferma) dover spendere denari per un altro portiere, Vicario o non Vicario.