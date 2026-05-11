Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio torna a parlare delle elezioni per la presidenza della FIGC mandando un messaggio chiaro ai candidati all'eredità di Gabriele Gravina: "Penso che ci si stia avvicinando con la serenità di chi deve affrontare un percorso che non è semplice. Chiunque prenderà in mano la FIGC deve essere consapevole che non è più procrastinabile una decisione che abbia solide base di riforme, di attualità, di tutela, e di un'innovazione necessaria", ha dichiarato a margine della presentazione del Golden Gala allo stadio Olimpico di Roma.

Sezione: News / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 21:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.