Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio torna a parlare delle elezioni per la presidenza della FIGC mandando un messaggio chiaro ai candidati all'eredità di Gabriele Gravina: "Penso che ci si stia avvicinando con la serenità di chi deve affrontare un percorso che non è semplice. Chiunque prenderà in mano la FIGC deve essere consapevole che non è più procrastinabile una decisione che abbia solide base di riforme, di attualità, di tutela, e di un'innovazione necessaria", ha dichiarato a margine della presentazione del Golden Gala allo stadio Olimpico di Roma.