Non si molla nulla. Questo è il messaggio lanciato dall'Inter contro la Lazio e che Lele Adani, dagli studi della 'Domenica Sportiva', analizza sottolineando un aspetto importante: "Sicuramente vanno in campo con il piacere oltre che con l'idea. C'è il piacere di segnare, di ribaltare un vecchio detto secondo il quale si vince solo con la migliore difesa, sconfessando l'arretratezza del nostro comunicare e fare calcio. L'Inter fa calcio dominando in casa e in trasferta mettendo anche seconde linee come Andy Diouf o Petar Sucic, che è uscito ma poteva essere una seconda linea. Alzando i giovani come rendimento, questa squadra trova divertimento e un popolo gode, perché non c'è solo la vittoria ma anche il modo in cui vince".
Sezione: Copertina / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 23:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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