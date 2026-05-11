Il Ministro dello Sport Andrea Abodi allontana ancora una volta l'ipotesi di ripescaggio per l'Italia per i prossimi Mondiali, considerata la situazione delicata dell'Iran. Nonostante le 10 richieste poste dalla Federcalcio del Paese asiatico che hanno messo in salita la sua partecipazione alla manifestazione in programma in Usa, Canada e Messico, Abodi chiude nuovamente le porte all'idea della clamorosa chiamata per gli Azzurri: "Non credo ci siano possibilità e poi non sarebbe neanche opportuno. Ci si qualifica sul campo, questa rimane la mia posizione. Ci si qualifica per meriti. Ritengo poi che se dovesse mancare una qualche nazionale questa sarebbe sostituita da una Nazionale della stessa confederazione".