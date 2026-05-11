Opinionista fisso per La Nuova Ds, Stefano Sorrentino parla in studio della prima delle due partite tra Lazio e Inter, quella di sabato scorso in campionato, in attesa di disputare la finale di Coppa Italia mercoledì sera.

"La Lazio deve fare molto di più. Non c'è stata partita dall'inizio, è vero che magari qualcuno ha riposato da una parte e dall'altra. Mi fa piacere vedere che tra i pali continua a giocare Martinez perché potrebbe essere il prossimo titolare, darei fiducia a lui perché secondo me è di altissimo livello".

Secondo Sorrentino, "la Lazio ha avuto delle occasioni nel secondo tempo, ma deve fare molto di più. Se l'Inter è questa e alza i ritmi la vedo veramente complicata. E' anche rientrato Lautaro Martinez ed è tutta un'altra storia". L'attaccante argentino era effettivamente in campo dal 1', dopo aver disputato parte del secondo tempo di Inter-Parma (la gara che ha consegnato aritmeticamente lo Scudetto ai nerazzurri). Non accadeva che fosse titolare da Inter-Roma del 5 aprile, altra gara in cui segnò (due volte) contribuendo al successo di squadra.