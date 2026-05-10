Successo nel campionato per il Galatasaray e l'ex Inter Mauro Icardi non aspetta un attimo di più per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Di seguito le sue parole al termoine del successo collettivo: "Quattro anni consecutivi in cui non ci sono stati solo titoli. Durante questi 4 anni ho sentito di tutto. Che ero grasso, che ero magro. Che ero finito, infortunato, fuori forma o che non ero più lo stesso. Forse hanno ragione… ma i numeri e le statistiche parlano da soli. Vi invito a guardarli", ha scritto l'ex Inter nel messaggio social al termine della conquista.