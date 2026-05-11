"É stato umiliante sentire solo il tifo dell'Inter dentro il nostro stadio". Maurizio Sarri, al di là della netta sconfitta per 3-0 contro l'Inter in campionato sabato scorso, non ha digerito il contesto che ha visto una presenza superiore di tifosi ospiti rispetto a quelli di casa, che rimanendo fedeli alle proprie idee hanno disertato l'impegno come ormai prassi in aperta contestazione alla proprietà e in particolare nei confronti del presidente Claudio Lotito. Ma mercoledì andrà diversamente, perché come previsto ci sarà una tregua tra le parti coinvolte in virtù di un precedente accordo con la squadra.

Ne parla anche Il Messaggero oggi in edicola: "Gli ultras avevano stretto un patto col tecnico a Fiumicino, dopo la vittoria di Bergamo, e lo hanno rispettato. Tutto esaurito in Tevere e Curva Nord, sciopero interrotto solo per la finale di Coppa Italia, sarà un sostegno straordinario. Stavolta l'Olimpico non sarà in mano agli avversari, una maestosa scenografia inserirà il turbo prima del fischio d’inizio. Mau (Sarri, ndr) spera di regalarsi e regalare un'altra notte come quella vissuta con il Milan, lo scorso 15 marzo. Anzi, in questo caso, si andrebbe ben oltre uno slancio d’entusiasmo: una vittoria provocherebbe un delirio, l'apoteosi della Lazio".