Goleador a sorpresa per l'Inter Women di Gianpiero Piovani nella partita di ieri a Biella contro la Juventus, Chiara Robustellini, autrice di una doppietta contro la formazione bianconera, entra di diritto nella formazione ideale della 21esima giornata della Serie A Women, dove è presente anche la juventina Barbara Bonansea oltre a tre giocatrici della Roma campione d'Italia quali Winonah Heatley, Giulia Galli e Froya Dorsin. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 17:54
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.