La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter di mercoledì prossimo sarà tutto un altro film rispetto al primo atto che è andato in scena in campionato sabato scorso, secondo Gian Piero Ventura: "Penso faccia poco testo la gara precedente - le parole dell'ex ct a Lalaziosiamonoi.it riferite al 3-0 nerazzurro dell'Olimpico -. È una partita che non aveva nessuna valenza dal punto di vista dei numeri, la classifica non sarebbe cambiata per entrambe. È l’ultimo dei problemi, credo sarà una partita completamente diversa e su questo non c’è il minimo dubbio. Anche se è chiaro che l’Inter parte favorita per mille motivi, perché ha un organico superiore e sta attraversando un momento mentale assolutamente positivo. Ma credo che non sarà così semplice come magari qualcuno può pensare".

Insomma, il pronostico rimane incerto, per Ventura: "È una partita secca, quindi per rispetto devo dire cinquanta e cinquanta. Anche se l’Inter chiaramente ha dimostrato per tutto il campionato il proprio valore e ha un organico superiore a quello della Lazio, però in partita secca può succedere davvero di tutto. È una frase fatta, ma è così".