Marcus Thuram si è fermato proprio al termine dell'allenamento odierno e la sua presenza nella finale di Coppa Italia appare lontanissima. La Gazzetta dello Sport aggiorna sull'infortunio rimediato dall'attaccante francese, la cui situazione dovrà essere valutata in maniera molto approfondita per capire se riuscirà a recuperare in tempo per mercoledì. Per la giornata di domani sono previsti gli esami strumentali, ma secondo il quotidiano potrebbe trattarsi di una contrattura.