Marcus Thuram si è fermato proprio al termine dell'allenamento odierno e la sua presenza nella finale di Coppa Italia appare lontanissima. La Gazzetta dello Sport aggiorna sull'infortunio rimediato dall'attaccante francese, la cui situazione dovrà essere valutata in maniera molto approfondita per capire se riuscirà a recuperare in tempo per mercoledì. Per la giornata di domani sono previsti gli esami strumentali, ma secondo il quotidiano potrebbe trattarsi di una contrattura.

Sezione: Focus / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 16:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.