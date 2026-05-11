Tra un salto e l'altro, Larissa Iapichino si è ritrovata ad atterrare al BPER Training Centre in Appiano Gentile. La lunghista italiana, vicecampionessa mondiale indoor a Toruń 2026, vicecampionessa europea a Roma 2024, vincitrice di due medaglie europee indoor, attuale detentrice del record mondiale under 20 indoor con 6,91 metri e di quello italiano assoluto indoor con 6,97 metri, nonché grande itfosa interista, è stata ospite nel quartier generale nerazzurro dove ha potuto incontrare alcuni dei suoi idoli come Nicolò Barella, Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, Cristian Chivu, Federico Dimarco e Pio Esposito.

Un bel momento, soprattutto per la figlia di Fiona May e Iapichino, documentato dal club nerazzurro con foto e video messi a disposizione degli utenti sui sociale sul sito ufficiale.