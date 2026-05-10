Riaccende le speranze salvezza la Cremonese, che batte 3-0 il Pisa già retrocesso e si porta a una sola lunghezza dal Lecce a due giornate dalla conclusione del campionato. Apre le marcature una rete di Vardy nel primo tempo. A inizio ripresa ci pensa Bonazzoli a trovare la via del raddoppio. I nerazzurri sono totalmente fuori dalla partita e dopo 23' restano in dieci complice i due gialli comminati a Bozhinov. Nella ripresa espulso anche Loyola. In nove il Pisa tira i remi in barca e non c'è più partita: Okereke cala il tris.

Nell'altra gara delle 15 pari a reti bianche tra Fiorentina e Genoa: finisce 0-0 la sfida del Franchi.