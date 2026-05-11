Il rumore legato alle parole di Paolo Di Canio pronunciate nel corso dell'ultima puntata di 'Sky Calcio Show' viene sgonfiato da Fabrizio Romano che spiega qual è la reale situazione legata al difensore portoghese del Manchester City, dato in scadenza dall'ex laziale ma che in realtà vanta un contratto con gli Skyblues fino al 2029. E proprio la formazione inglese ritiene Dias un elemento importante del suo progetto per la prossima stagione, essendo un capitano e un riferimento.

Il Manchester City non pensa ad una sua partenza per una questione di leadership: il lusitano è una colonna fondamentale del gruppo biancoceleste, con Pep Guardiola o eventualmente con un nuovo allenatore quale potrebbe essere Enzo Maresca. Insomma, non ci sarebbe al momento nessun margine per un'eventuale trattativa per Ruben Dias che al momento resta nel cassetto alla voce sogni più o meno proibiti per tutte, non solo per l'Inter...