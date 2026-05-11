L'Inter mercoledì giocherà la finale di Coppa Italia, ma qualche giorno fa ha festeggiato la vittoria dello Scudetto numero 21. E in tal senso Sky ha preparato uno speciale che racconta il percorso della squadra attraverso le voci di due dei suoi massimi rappresentanti: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In attesa di renderlo disponibile al completo, ecco un estratto:

MARTINEZ - "Sono molto felice, per tutto quello che ho creato in questo club con tanto sacrificio e lavoro, assieme alla mia famiglia. Questa è la mia seconda casa. Ho ancora un contratto lungo, penso solo all'Inter, la mia famiglia è felicissima a Milano, abbiamo anche un ristorante. Non ho motivo di pensare a un altro club. Sono il capitano di questa squadra e voglio continuare ad alzare trofei e fare gol".

THURAM - "Io non ho ristoranti a Milano (ride, ndr). Potremmo aprirne uno con Lautaro, la ThuLa, francese e argentino. Noi siamo contentissimi, perché l'Inter è una squadra speciale che ti fa sentire a casa il primo giorno. Io rispetto a Lauti ho un contratto meno lungo ma per adesso sto benissimo qua".