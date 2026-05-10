Finale a dir poco infuocato al Tardini, dove succede di tutto! Malen al minuto 100 regala alla Roma tre punti importantissimi in chiave Champions. I giallorossi passano in vantaggio con l'ennesimo centro di Malen: al minuto 22 l'olandese fredda Suzuki dopo la consueta percussione centrale. I ducali reagiscono e a inizio ripresa trovano la via del pari con un diagonale vincente di Strefezza. Finale davvero infuocato al Tardini: Keita al minuto 87 fa esplodere di gioia il pubblico di casa, poi al 94' Rensch trova il jolly vincente. Minuti finali davvero roventi con i giallorossi che reclamano per un calcio di rigore proprio a tempo scaduto: Chiffi va al VAR e assegna il penalty che Malen trasforma.
Sezione: Il resto della A / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 20:04
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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