L'Inter si proietta alla finalissima di Coppa Italia di mercoledì all'Olimpico con la Lazio, ma intanto già si pensa alla prossima stagione. Una stagione dalla quale ci si aspettano passi in avanti anche a livello europeo.

Previsti tanti addii, considerando gli uomini in scadenza di contratto e qualche matrimonio giunto al termine. Ma difficilmente Chivu andrà a toccare l'impalcatura del 3-5-2 che tante soddisfazioni ha dato non solo in Italia.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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