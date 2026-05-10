Il futuro di Henrikh Mkhitaryan resta ancora in bilico. Dopo la partita contro la Lazio, il centrocampista non si è sbilanciato sull’ipotesi ritiro, lasciando però intendere che una riflessione personale è in corso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione contrattuale non offre al momento segnali di un rinnovo: l’accordo in essere è in scadenza il 30 giugno e, per ora, non si registrano passi concreti verso un prolungamento.

Sul piano tecnico, l’armeno continua a essere una risorsa importante nelle rotazioni: “Sucic e Mkhitaryan si giocheranno un posto nella prossima partita di mercoledì”, viene evidenziato, a conferma di un ruolo ancora centrale nelle scelte dell’allenatore.

Nonostante l’incertezza sul futuro, il centrocampista mantiene massima concentrazione sul presente. Professionista esperto, l’obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile, con uno sguardo particolare alla finale di Coppa Italia, appuntamento a cui punta a essere protagonista.

Sezione: Focus / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 14:45
Autore: Ludovica Ferrante
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