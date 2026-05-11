L’ex centrocampista Francesco Montervino ha parlato della stagione dell’Inter e non solo nel corso di un’intervista rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Montervino, nell’estratto seguente, ritiene che la squadra di Cristian Chivu abbia meritato la vittoria del tricolore, ma sottolinea, allo stesso tempo, l'unico neo della stagione dei nerazzurri, ovvero il percorso in Champions fermatosi ai playoff dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt.
L’Inter ha già vinto lo scudetto ed è in finale di Coppa Italia: ti aspettavi una squadra così dominante in questa stagione?
"Ho sempre ritenuto l'Inter e il Napoli le squadre più forti del campionato. Il fatto che l'Inter sia stata così dominante credo sia dipeso soprattutto dall'incapacità delle altre compagini di tenere lo stesso passo dei nerazzurri. La squadra di Chivu ha vinto meritatamente lo scudetto e allo stesso modo merita di giocare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Chiaramente, da una squadra del genere, ci si aspettava di più dal cammino in Champions League, che rappresenta l'unica macchia di una stagione straordinaria. Dominante in Italia, ma molto meno in Europa".
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:50 Joel Obi, dal campo alla panchina: sarà vice allenatore della Vis Pesaro
- 23:35 F. Galli: "Crisi Milan, successo qualcosa quando l'Inter è andata in fuga"
- 23:20 Marcolin: "Inter attacca sempre con 6 uomini. E su Chivu dico che..."
- 23:05 Il trofeo della Coppa Italia è made in Avellino: lo esegue la Iaco Group
- 22:50 Rowe gela il Napoli nel recupero: il Bologna si impone 3-2 al Maradona
- 22:38 Maresca: "PSG due volte in finale di Champions, possiamo imparare da loro"
- 22:24 'Charity Gala Dinner' finale Coppa Italia: presente anche il Parma, il motivo
- 22:10 Finale Coppa Italia, a fine partita verrà premiato il 'Player Of The Match'
- 21:55 Ventura: "Finale Coppa Italia, non sarà così semplice per l'Inter"
- 21:40 Nessuna sconfitta nel weekend di calcio delle giovanili nerazzurre
- 21:25 CONI, il pres. Buonfiglio: "FIGC, le riforme non sono più procrastinabili"
- 21:10 Pandev: "Inter la più forte d'Italia, Lazio per il riscatto: finale di Coppa gara a sé"
- 20:55 Lazio-Inter al di fuori della Serie A: i numeri a confronto dal 2000 a oggi
- 20:40 Finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter nel ricordo di Sinisa Mihajlovic
- 20:25 Atalanta, Percassi: "Tifare Inter in finale di Coppa Italia? Siamo molto interessati"
- 20:23 Conte: "L'Inter ha meritato, ma ciò non significa che noi abbiamo perso"
- 20:10 Inter-Verona domenica alle 15. Poi incoronazione e parata scudetto
- 19:57 Sky - Inchiesta arbitri, domani altre audizioni. Ma ma non a dirigenti di A
- 19:43 Presidenza FIGC, la Lega Pro non si schiera: aspettiamo i programmi
- 19:29 Finale Coppa Italia, Esposito corre verso il recupero. Thuram-Calhanoglu...
- 19:15 Inter ospite all'"Impact Generation Event" di TRUE LOVE IMPACT
- 19:00 Rivivi la diretta! ANSIA THURAM, cosa è ACCADUTO e cosa FILTRA in vista di LAZIO-INTER. Il "fortunato" CHIVU
- 18:53 Finale di Coppa Italia a Guida: sarà il 34esimo gettone con l'Inter
- 18:38 Scarpa d'Oro, Kane vola verso la vittoria. Malen aggancia Lautaro
- 18:24 Montervino: "Le altre non hanno saputo tenere il passo dell'Inter"
- 18:08 Abodi dice no al ripescaggio Italia ai Mondiali: "Ci si qualifica sul campo"
- 17:54 Serie A Women, Robustellini nella Top 11 della 21esima giornata
- 17:40 Come la volontà di Diouf può incidere sul mercato dell'Inter
- 17:26 Il derby di Roma resta lunch match, De Siervo: "Riguarderà altre 4 gare"
- 17:11 Lazio, ampia copertura 'tecnologica' per la finale di Coppa Italia
- 16:57 Il legale della FIGC Viglione oggi in procura: teste non indagato
- 16:42 De Siervo: "Inter prima con 30 gol in più, vuol dire che i club di vertice..."
- 16:28 Argentina, la lista dei pre-convocati per il Mondiale: Lautaro ovviamente c'è
- 16:14 GdS - Stop Thuram a fine allenamento. Contrattura la prima ipotesi
- 15:59 Verona, parla il pres. di Presidio: "La Serie B fa male, ma il club è più forte"
- 15:48 Allarme Chivu: infortunio per Thuram. Quasi certo il forfait per la finale
- 15:33 Thuram: "Vogliamo la Champions ma non è un'ossessione. In campo anche per Chivu"
- 15:20 Lautaro: "Lo Scudetto chiude la ferita dello scorso anno. Adesso vogliamo il Doblete"
- 15:18 Bergomi: "Cambiare dal 3-5-2 è difficile. Inter, questo il primo acquisto"
- 15:03 INTERISTA, ti RENDI CONTO di cosa stai VIVENDO? Una BUONA e due BRUTTE NOTIZIE verso LAZIO-INTER
- 14:49 Atalanta, Hien: "Finale Coppa Italia? Per forza faremo il tifo per l'Inter"
- 14:34 Coppa Italia, Ressentia firma le sculture con le maglie di Lazio e Inter
- 14:20 Collovati: "Inter favorita, ma Sarri può fare la differenza"
- 14:05 Sky - Finale Coppa senza Calhanoglu. Ma il turco volerà lo stesso a Roma
- 13:51 Coppa Italia, Inter avanti in lavagna. Consistente la quota per i rigori
- 13:37 Adani stronca il Milan: "La squadra deve scucirsi lo stemma dalla maglia"
- 13:24 Con Bazr i tifosi potranno portare a casa un pezzo di finale di Coppa Italia
- 13:20 Lautaro: "Voglio continuare ad alzare trofei". Thuram: "L'Inter è speciale"
- 13:09 CdS - Inter, centrocampo di goleador: sfiora il 30% del totale
- 12:55 Coppa Italia, sarà Guida a dirigere la finale Lazio-Inter. Mazzoleni al VAR
- 12:41 Larissa Iapichino 'atterra' ad Appiano Gentile per tuffarsi nel mondo Inter
- 12:26 Sarà Nek a introdurre con la sua voce la finale di Coppa Italia
- 12:12 Eroico Joao Mario, col suo gol regala il titolo all'AEK: "Vittoria speciale"
- 12:00 videoRIVOLUZIONE INTER: via in TANTI, sarà MERCATO ampio. Ma BASTA con la BUFALA sul 3-5-2!
- 11:57 Romano fa scoppiare la bolla Ruben Dias: "Per il City è una colonna"
- 11:43 Sarri pronto a giocarsi tre pedine 'nuove' in finale di Coppa Italia
- 11:29 Lazio-Inter, Tevere e Curva Nord esaurite: grande sostegno ai biancocelesti
- 11:16 Cesari: "Romagnoli su Bonny? Due fattori per il rosso"
- 11:02 CdS - Diouf mai da esterno prima dell'Inter: Chivu orgoglioso perché...
- 10:48 Corsera - Martinez, la finale vale tanto: file Vicario ancora aperto, ma...
- 10:34 Sorrentino: "Darei fiducia a Martinez, può essere il portiere titolare"
- 10:19 Ieri al Tardini un osservatore dell'Inter: occhi su Manu Koné
- 10:06 Salcedo: "Quando arrivai all'Inter non avevo consapevolezza"
- 09:52 Qui Lazio - Ottimismo per Zaccagni, non per Cataldi. Punta centrale: c'è un favorito
- 09:38 Marco Simone: "Beccalossi persona di grande amore, tra le ultime bandiere"
- 09:24 Di Canio azzarda: "L'Inter cerca un difensore? Occhio a Ruben Dias"
- 09:10 Bergomi: "Non credo ad un cambio tattico, l'Inter resterà con la difesa a 3"
- 08:56 GdS - Pavard torna all'Inter per ripartire: niente ritiro, si cercano offerte
- 08:42 GdS - Martinez si gioca Coppa e conferma: Vicario in stand-by