L’ex centrocampista Francesco Montervino ha parlato della stagione dell’Inter e non solo nel corso di un’intervista rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Montervino, nell’estratto seguente, ritiene che la squadra di Cristian Chivu abbia meritato la vittoria del tricolore, ma sottolinea, allo stesso tempo, l'unico neo della stagione dei nerazzurri, ovvero il percorso in Champions fermatosi ai playoff dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt.

L’Inter ha già vinto lo scudetto ed è in finale di Coppa Italia: ti aspettavi una squadra così dominante in questa stagione?

"Ho sempre ritenuto l'Inter e il Napoli le squadre più forti del campionato. Il fatto che l'Inter sia stata così dominante credo sia dipeso soprattutto dall'incapacità delle altre compagini di tenere lo stesso passo dei nerazzurri. La squadra di Chivu ha vinto meritatamente lo scudetto e allo stesso modo merita di giocare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Chiaramente, da una squadra del genere, ci si aspettava di più dal cammino in Champions League, che rappresenta l'unica macchia di una stagione straordinaria. Dominante in Italia, ma molto meno in Europa".