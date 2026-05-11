Marco Simone è intervenuto questa mattina in onda su Radio Anch'iio Lo Sport per parlare della situazione difficile del Milan, ma nel corso del collegamento ha avuto modo di ricordare anche Evaristo Beccalossi, scomparso qualche giorno fa.

"Beccalossi era un amico. Non ho purtroppo potuto partecipare all'ultimo saluto. Vado oltre al giocatore, era una persona di un amore unico. Era talmente piacevole poter chiacchierare, ridere e scherzare con lui... Ci ha lasciato un grandissimo uomo. Non mi soffermo sul giocatore perché è talmente facile descriverlo, è stato uno degli artisti del calcio italiano. Una delle ultime bandiere del calcio italiano, lo riconosci. Se pensi a Beccalossi pensi all'Inter. Oggi con tanti giocatori importanti questo non succede più".