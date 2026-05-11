Intervenendo sulle frequenze di Radiosei a due giorni dalla finale di Coppa Italia, l'ex calciatore e oggi editore e opinionista TV Fulvio Collovati inquadra la partita in programma mercoledì all'Olimpico: "Se dovessi dare un giudizio attuale, dopo la partita di sabato direi che i nerazzurri sono favoriti, perché sono affamati e vogliono vincere un altro trofeo. Però ogni partita è a sé e nella mia carriera ho imparato che nessun avversario va sottovalutato. Se l'Inter pensa di ritrovare la stessa Lazio, si sbaglia. I nerazzurri hanno un gioco lineare che sfocia sugli esterni, che diventano le ali di una volta. La Lazio dovrà cercare di arginarli, senza dimenticare che in attacco l'Inter ha Lautaro e Thuram. Una rosa completa, la migliore d'Italia. Però si concede qualcosa dietro e i biancocelesti dovranno essere bravi a reggere alivello difensivo".

Collovati ha poi fiducia nelle capacità di Maurizio Sarri: "Se c'è un allenatore che può fare la differenza è lui e non è un paragone sulla bravura perché Chivu ha dimostrato di essere bravo. Chivu però ha quella rosa e l'imbarazzo della scelta, la Lazio deve trovare il meglio di sé dopo sabato, deve recuperare energie fisiche e mentali e in questo può aiutare solo un tecnico esperto come Sarri. La rosa è quella, la Lazio non ha attaccanti in doppia cifra, ha recuperato solo ora Rovella. Dall'altra parte c'è esperienza decennale...".