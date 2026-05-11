Il futuro di Josep Martinez all'Inter è ancora in bilico. Dopo diciannove partite in due anni (dieci delle quali senza subire gol) c'è una finale di Coppa Italia che potrebbe accelerare il processo decisionale riguardante la sua permanenza o meno in nerazzurro.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, lo spagnolo ha giocato troppo poco per poter scalzare Sommer, ma le gare disputate sono state sufficienti per capire se può giocare da titolare. Ha già fatto capire che non resterà un altro anno a Milano da panchinaro, il che significa che resterà solo da titolare, ma la scelta non è ancora stata fatta. La candidatura di Vicario è aperta, resta un vecchio pallino, ma la sua fase ascendente si è un po' fermata e inoltre promuovere Martinez farebbe risparmiare 20 milioni che altrimenti dovrebbero essere offerti al Tottenham.

Lo spagnolo, tra le gare giocate, annover anche dei "dentro o fuori" contro il Feyenoord e partite importantissime come lo scorso anno a Napoli. Ora avrà la finale di Coppa Italia, raggunta in una buona forma psicofisica dopo il momento difficile passato per l'incidente dello scorso ottobre costato la vita a un anziano disabile. Qualche ritardo agli allenamenti ha rimandato la possibilità che Martinez potesse giocare di più e Chivu ha dato fiducia a Sommer, che coi piedi sembra ancora più collaudato del collega. Ma ci si potrà lavorare, in caso di conferma.