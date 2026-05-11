Come da copione, Inter-Verona si giocherà domenica 17 maggio, alle ore 15, in un San Siro vestito a festa. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, i nerazzurri verranno incoronati come campioni d'Italia con l'alzata al cielo della coppa dello scudetto da parte di Lautaro Martinez. In seguito, è prevista la parata per le vie della città di Milano, con un percorso che si annuncia più breve rispetto a quella organizzata due anni fa: l’arrivo in Duomo del pullman, che partirà da Meazza, è previsto indicativamente intorno alle 22:30, secondo quanto riportato da Sky. 

Di seguito il calendario della 37esima giornata, che andrà in scena tutta di domenica:

Ore 12:30

Como-Parma
Genoa-Milan
Juventus-Fiorentina
Pisa-Napoli (alle 18 in caso di matematica certezza della Champions dei partenopei). 

Ore 15:00

INTER-Hellas Verona

Ore 18:00

Atalanta-Bologna

Ore 20:45

Cagliari-Torino
Sassuolo-Lecce
Udinese-Cremonese

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 11 maggio 2026 alle 20:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.