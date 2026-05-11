Nel pre-partita di Napoli-Bologna, i colleghi di DAZN hanno interrogato Antonio Conte sull'andamento del campionato. Di seguito le parole del tecnico pugliese: "Cerchiamo di fare del nostro meglio. Quest'anno è stata un'annata molto difficile, con situazioni che ci potevano far naufragare. Bravi i ragazzi rimasti a sopperire alle assenze e a tenerci lì. L'Inter ha meritato, la mentalità vincente si dimostra dando anche meriti. Non significa che noi abbiamo perso", ha concluso, spiegando inoltre l'assenza di De Bruyne? "In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c'è trauma cranico, ma non gioca".