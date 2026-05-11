"Dal 4 al 6 maggio, Inter Campus ha partecipato, all’Opiquad Arena di Monza, in occasione della prima edizione di TRUE LOVE IMPACT, il nuovo “Impact Generation Event” promosso da Vero Volley" si legge su Inter.it a proposito dell'iniziativa nata "con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto e partecipazione capace di unire sport, istituzioni, imprese, scuole e fondazioni attorno a temi centrali per la società contemporanea, come il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e il contrasto al disagio giovanile", progetto sociale innovativo, fondato con l'intenzione e la volontà di favorire "crescita personale, sviluppo delle competenze relazionali e costruzione di comunità più inclusive e consapevoli" attraverso "il dialogo tra generazioni e valorizzato il ruolo dello sport come linguaggio universale di partecipazione, rispetto e condivisione".

"All’interno del programma, Inter Campus ha avuto l’opportunità di presentare i propri progetti e la propria metodologia educativa a numerose classi di studenti delle scuole superiori, condividendo esperienze maturate in quasi trent’anni di attività sociale in contesti vulnerabili in tutto il mondo. Attraverso racconti, immagini e momenti di confronto diretto, i ragazzi hanno potuto conoscere il valore del calcio come strumento di inclusione, educazione e tutela dell’infanzia. La presenza a TRUE LOVE IMPACT conferma l’impegno di Inter Campus nel promuovere una cultura dello sport capace di andare oltre la dimensione agonistica, diventando uno strumento concreto di educazione, prevenzione e trasformazione sociale" continua la nota.