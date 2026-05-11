Non poteva mancare una domanda sulla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo nel corso della chiacchierata che Goran Pandev ha fatto con i cronisti a margine della terza edizione del 'premio nazionale Telenord-Gianni Di Marzio', andata in scena a Portofino: "L'Inter è sicuramente la favorita, l'ha dimostrato anche l'altra sera - le parole del doppio ex riportate da Tuttomercatoweb.com -. E' la squadra più forte d'ltalia, ma le finali sono sempre partite a sé. La Lazio ha fatto un campionato non buono, con tante difficoltà, ma questa è la partita del possibile riscatto perché la Lazio merita di stare là".

Parlando del percorso in campionato di Lautaro Martinez e compagni, coronato con lo scudetto con tre giornate d'anticipo sulla fine, Pandev ha elogiato Cristian Chivu, suo ex compagno in nerazzurro: "Ha fatto un grandissimo lavoro perché non era facile vincere dopo una stagione come quella dell'anno scorso chiusa senza titoli. Ha preso la squadra da un momento difficile, sono contento per lui. Ha fatto la gavetta e l'Inter ha fatto bene a credere in lui, l'ha dimostrato quest'anno".