La Coppa Italia 2025/26 arriva al suo ultimo atto. Mercoledì 13 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Inter si contenderanno la 79ª edizione del trofeo in una finale che mette di fronte due squadre con ambizioni e motivazioni diverse, ma accomunate dall’obiettivo di chiudere la stagione con un titolo. Per gli analisti di BetFlag, alla vigilia è l’Inter a partire avanti nelle scommesse sportive, sia nel mercato della partita sia in quello legato alla conquista della coppa. Nel mercato 1X2 dei 90 minuti, il segno 2 per il successo nerazzurro è proposto a 1.67, mentre il segno 1 per la vittoria della Lazio vale 5.25. Il pareggio, che aprirebbe la strada a supplementari ed eventualmente rigori, è offerto a 3.75.

L’eventualità che il trofeo venga assegnato nella lotteria dei rigori è proposta a 7.25. Sul fronte trofeo, la lavagna BetFlag conferma il vantaggio dell’Inter: Inter vincente Coppa Italia a 1.35, Lazio a 3.00. Occhi puntati anche sul mercato dei marcatori plus. Per BetFlag, Lautaro Martinez è il nome più caldo a 2.20, mentre sul fronte Lazio il riferimento è Mattia Zaccagni, proposto a 4.70.